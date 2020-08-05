В Ливане опровергли слухи о причастности Израиля к взрыву в Бейруте

Ливанские власти решительно опровергли в среду слухи о диверсии или израильском следе в деле о взрыве в порту Бейрута, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми отверг версии о возможной причастности еврейского государства к трагедии, передает телеканал Lebanon 24. Комментируя высказывания журналистов о том, что незадолго до взрыва люди видели израильские самолеты, он сказал: "Знаете, существует такая вещь, как фальсифицированные новости".

С другой стороны, по данным телестанции LBC International, армейское командование также выступило с опровержением домыслов об умышленном подрыве. "На некоторых сайтах и в социальных сетях опубликована информация со ссылкой на некие источники в военной разведке, что в порту был произведен подрыв, - говорится в коммюнике. - Армейское командование подтверждает, что эти заявления являются абсолютно ложными и недостоверными, и призывает всех не углубляться в анализы и спекуляции, а дождаться результатов официального расследования".

Министр внутренних дел ранее пообещал, что следствие будет "максимально прозрачным" и займет пять дней.

Сразу после взрыва среди арабских пользователей социальных сетей активно обсуждалась тема причастности Израиля к трагедии в Бейруте, при этом выдвигались все новые и новые конспирологические версии произошедшего. Однако израильские власти практически сразу после взрыва заявили, что еврейское государство "не имеет никакого отношения" к взрыву. Более того, МИД Израиля сообщил во вторник, что страна по международным каналам по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца "предложила гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана". По информации государственной радиостанции Kan, Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение. В среду армия Израиля в Twitter написала, что пришло время "отложить конфликт" с Ливаном.