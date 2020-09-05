Россия и Индия провели бесконтактные учения в Бенгальском заливе

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Индии провели военно-морские учения Indra Navy-2020 в бесконтактном формате в Бенгальском заливе и Андаманском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Учения прошли без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, принятых из-за эпидемии коронавируса. В ходе них корабли двух стран провели артиллерийские стрельбы. Моряки России и Индии также отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи.

К учениям были привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большой морской танкер "Борис Бутома". ВМС Индии представляли фрегат "Сахьядри" и другие судна.