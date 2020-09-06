В Германии рухнул один из крупнейших в мире портовых кранов

Серьезная авария произошла в порту Ростока. Кран, который был установлен на судно Orion, рухнул во время испытаний. На момент аварии на судне находилось 120 человек, 5 из которых получили легкие ранения, передает Day.Az со ссылкой на sudohodstvo.org.

Многотонный кран поднимал понтон, но не выдержав груза, рухнул повредив судно на котором был установлен.

Испытание должно было стать одним из последних этапов тестирования перед продажей крана бельгийской пароходной компании Deme.