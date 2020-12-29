В России умер самый толстый мальчик в мире

В Кабардино-Балкарии (РФ) в возрасте 21 года умер самый толстый мальчик в мире Джамбулат Хатохов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев в Instagram.

"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов", - написал он.

Хатохов весил 230 килограммов. Ему это не нравилось, поэтому он начал заниматься спортом и сбросил за год 50 килограммов.

В 2003 году Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый толстый мальчик. В год он весил 17, в первом классе - 115 килограммов.