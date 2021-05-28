США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу

Вашингтон не вернется в Договор по открытому небу (ДОН), заявила российской стороне администрация президента США Джо Байдена.

Как передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом решении заместителю главы МИД России Сергею Рябкову в четверг сообщила замглавы Госдепартамента Венди Шерман.

В российском дипломатическом ведомстве подтвердили эту информацию.

После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.

В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.

Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.