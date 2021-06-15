ВОЗ просит дарить вакцины быстрее

Всемирная организация здравоохранения призывает отправлять больше вакцин нуждающимся странам. Заявление сделано после того, как на днях лидеры саммита "Большой семерки" пообещали пожертвовать до миллиарда доз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, отметил: "Я приветствую заявление о том, что страны "Большой семерки" передадут 870 миллионов доз вакцин, в первую очередь по линии фонда Covax. Это хорошая помощь, но препарата нужно больше и как можно быстрее.