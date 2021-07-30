Названа страна, которая может стать суперраспространителем COVID-19

Мьянма может стать страной, из которой COVID-19 будет бесконтрольно распространяться по всему региону, создавая многочисленные очаги заражения.

Об этом в комментарии The Guardian заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин", - сказал он.

По словам специалиста, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. Он напомнил, что государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

"Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация", - подчеркнул Эндрюс.