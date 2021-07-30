В ЕС готовятся к новой волне пандемии

Европейские страны спешат защититься от новой волны пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, во Франции правительство планирует развернут информационную кампанию в надежде вакцинировать 600 тысяч человек из уязвимых групп, которые до сих пор не пришли на прививку.

Между тем возраст пациентов с Covid-19 снижается. "Сегодня у нас определенный тип больных - это люди в относительно молодом возрасте, в нашем отделении госпитализированы 30-летние и 40-летние пациенты, и, прежде всего, это не вакцинированные люди. У нас складывается ощущение, что надвигается буря, что сейчас мы слышим гром, а через несколько дней или недель очень многие инфицированные попадут в больницу", - говорит Николя Лефебвр, глава отделения инфекционных заболеваний в больнице Страсбурга.

О начале четвертой волны пандемии говорят и в Италии. Доля полностью иммунизированных в стране достигла 56% населения старше 12 лет. Центр вакцинации открылся даже в римском аэропорт Фьюмичино, где по предварительной записи можно сделать как первую, так и вторую прививку от коронавируса.

"Мы облегчаем процесс вакцинации для тех, кто не успел сделать прививку по разным причинам, помогаем тем, кто не успел из-за работы, помогаем всем желающим. Мы здесь находимся для этого", - говорит Илария Януции, врач центра вакцинации Vax&Go.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний включил в зону повышенного риска острова в Эгейском море на юге Греции. Поездки в этот регион не рекомендуются. На этом фоне в стране в ближайшие дни начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Правительство надеется к осени вакцинировать 70% населения.