Грузинский олимпийский чемпион задержан по подозрению в убийстве трех человек

В Кахетии (Грузия) убиты три человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Телавскую реферальную больницу.

Дежурный врач отделения неотложной помощи больницы Нино Читадзе подтвердила, что у всех троих были как огнестрельные ранения, так и ранения холодным оружием. По словам врача, трое мужчин были мертвы еще до поступления в клинику.

По данным СМИ, нападение произошло в Цинандали, в то время, когда все трое мужчин находились в автомобиле. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.

Гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари" Ника Гварамия сообщил на своей странице в фейсбуке, что по имеющейся информации, убиты Зураб Звиадаури - брат дзюдоиста Звиада Звидаури, олимпийского чемпиона (2004 года) и бывшего депутата от "Грузинской мечты", а также двое сопровождавших его лиц. Гварамия отмечает, что они были расстреляны в машине в Кахетии, по предварительным данным, в Цинандали. По подозрению в убийстве задержан олимпийский чемпион Звиад Звидаури.