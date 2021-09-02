В Калифорнии продолжают бушевать сильные пожары

После короткого затишья лесные пожары с новой силой бушуют в районе калифорнийского озера Тахо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, "Калдор" разгорелся в популярном среди туристов регионе почти три недели назад: за это время пламя уничтожило как минимум 700 домов и прошло более чем через 80 тысяч гектаров леса. Для того чтобы поддерживать в районе влажность, спасатели включили снежные пушки на близлежащем горнолыжном курорте.