https://news.day.az/world/1375518.html В Калифорнии продолжают бушевать сильные пожары - ВИДЕО
В Калифорнии продолжают бушевать сильные пожары - ВИДЕО
После короткого затишья лесные пожары с новой силой бушуют в районе калифорнийского озера Тахо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, "Калдор" разгорелся в популярном среди туристов регионе почти три недели назад: за это время пламя уничтожило как минимум 700 домов и прошло более чем через 80 тысяч гектаров леса. Для того чтобы поддерживать в районе влажность, спасатели включили снежные пушки на близлежащем горнолыжном курорте.
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