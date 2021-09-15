Юг Франции затопило из-за сильных дождей

В семи регионах Франции объявлены красный и желтый уровень опасности, передает Day.Az со ссылкой на Первый канал России.

Согласно сообщению, больше всего досталось департаменту Гар. В городах улицы и дороги скрылись под бурлящими потоками, часть подвалов затоплена. Пешеходы по колено в воде пытаются добраться до ближайшего убежища. Известно об одном пострадавшем.

Полностью перекрыта одна из важнейших автомагистралей юга Франции. На некоторых ее участках машины уходили под воду едва ли не на половину. На борьбу с последствиями брошено порядка восьми сотен спасателей.