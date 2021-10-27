Марокко впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная-2021»

Официальный общенациональный веб-сайт конкурса "Мисс Вселенная-2021" объявил об историческом участии впервые за 40 лет Марокко в 70-м конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет 12 декабря в Израиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Марокко не участвовало в конкурсе "Мисс Вселенная" в течение 4 десятилетий. Впервые Марокко участвовало в конкурсе в 1957 году, когда Жаклин Дорелла представляла Королевство на конкурсе красоты, проводившемся в Калифорнии.

Победительница конкурса "Королева красоты Марокко" станет официальным послом, представляющим не только свою страну и ее народ, но и послом красоты и мира, демонстрируя качества доверия, нежности, целеустремленности, трудовой этики, щедрости и, прежде всего, международного восприятия.

Отметим, что Израиль впервые принимает на своей территории этот конкурс. В нем примут участие победительницы национальных конкурсов из 90 стран. Финал конкурса будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей. Для проведения конкурса строится специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение высотой 16,5 метра вместит более 70 тонн оборудования, оно рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей. Билеты должны поступить в продажу с 15 ноября.