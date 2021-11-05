Норвежским медикам начнут предлагать третью дозу вакцины от коронавируса

Норвежские работники системы здравоохранения получат третью дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в четверг глава Минздрава Норвегии Ингвильд Кьеркол, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы защитить тех, кто стоит на первой линии, и избежать распространения вируса, работникам системы здравоохранения, контактирующим с пациентами, будет предложена третья доза", - приводит ее словам Норвежское телеграфное бюро.

В начале октября правительство Норвегии также поддержало рекомендацию Норвежского института здравоохранения предложить третью дозы вакцины от коронавируса людям старше 65 лет.

Согласно рекомендации медицинских властей, сначала вакцинировать третьим компонентом будут жителей Норвегии в возрасте 85 лет и старше и постояльцев домов престарелых. После этого третью дозу сможет получить группа людей в возрасте от 75 до 84 лет, а после нее - от 65 до 74 лет.

К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили почти 70% жителей Норвегии старше 12 лет.