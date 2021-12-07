В Кабуле откроется представительство ЕС

Представительство Евросоюза появится в Кабуле в течение ближайших недель, однако это не будет означать признания Брюсселем пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан". С таким заявлением выступила во вторник на пресс-конференции в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить минимальное присутствие ЕС в Кабуле. Это вопрос недель, а не месяцев. И это не знак признания", - сказала она, подчеркнув, что в настоящее время не может раскрыть детали.

По словам Массрали, минимальное присутствие ЕС в Кабуле нужно для оказания помощи населению Афганистана. "Нам необходимо лучшим образом помогать афганскому народу", - добавила она.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

В Афганистане происходит стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы и жилья, финансовая активность резко снизилась. Крайне тяжелая ситуация сложилась и в сфере здравоохранения: наблюдается острая нехватка специалистов, лекарств и медицинского оборудования.