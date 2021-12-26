https://news.day.az/world/1420112.html В Грузии выявили десятки зараженных "омикроном"
В Грузии выявили десятки зараженных "омикроном"
По последним данным, в Грузии выявлен 51 случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, сообщил Первому каналу Грузии руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По информации Гамкрелидзе, из 51 выявленного в стране случая пять человек моложе 18 лет, и один из них - трехлетний ребенок. По словам Гамкрелидзе, у малыша болезнь проходит в бессимптомной форме.
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