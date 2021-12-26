В Грузии выявили десятки зараженных "омикроном"

По последним данным, в Грузии выявлен 51 случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, сообщил Первому каналу Грузии руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По информации Гамкрелидзе, из 51 выявленного в стране случая пять человек моложе 18 лет, и один из них - трехлетний ребенок. По словам Гамкрелидзе, у малыша болезнь проходит в бессимптомной форме.