Тысячи противников ковид-пропусков вышли на протесты во Франции

В центре Парижа прошли митинги против вакцинных пропусков, которые начнут действовать во Франции с 24 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщается, что в центре французской столицы собрались тысячи митингующих.

Они требуют отменить вакцинные пропуска, которые ввели на смену санитарным сертификатам. С начала следующей недели на все общественные мероприятия можно будет попасть только с этим документом.

На кадрах видно, что толпы противников принятых государством антикоронавирусных мер двигаются по улицам города, несут в руках лозунги и флаги, громко скандируют недовольства и требования.

Им сопутствует полиция: правоохранители спокойно идут рядом и наблюдают, чтобы митинг не вышел из-под контроля и протестующие вели себя мирно.

Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что с 24 января во Франции начинают действовать вакцинные пропуска.

Помимо этого, во Франции с 24 января начнут делать бустерную дозу прививки от коронавируса школьникам в возрасте от 12 до 17 лет.