Тело утонувшей в крещенской купели россиянки до сих пор не нашли

Тело россиянки, которая утонула в необорудованной проруби на праздник Крещения, до сих пор не обнаружили, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что 19 января 40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, и подводное течение занесло ее под лед. ЧП произошло на глазах у ее детей. Супруг утонувшей россиянки бросился в воду, но найти ее не смог.

По информации издания, сразу после случившегося спасатели начали поисковую операцию. "Тело погибшей до сих пор не нашли", - рассказал журналистам собеседник.