https://news.day.az/world/1429214.html Тело утонувшей в крещенской купели россиянки до сих пор не нашли - ВИДЕО
Тело утонувшей в крещенской купели россиянки до сих пор не нашли - ВИДЕО
Тело россиянки, которая утонула в необорудованной проруби на праздник Крещения, до сих пор не обнаружили, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Известно, что 19 января 40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, и подводное течение занесло ее под лед. ЧП произошло на глазах у ее детей. Супруг утонувшей россиянки бросился в воду, но найти ее не смог.
По информации издания, сразу после случившегося спасатели начали поисковую операцию. "Тело погибшей до сих пор не нашли", - рассказал журналистам собеседник.
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