Как пожилой мотоциклист пережил страшную аварию

Пенсионер, устроивший перекур, сидя на своём "железном коне", оказался на пути у потерявшего управление автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Со слов автора драматичного видео, владелица легковушки отвлеклась на свой мобильный телефон, в результате чего, потеряв контроль над транспортным средством, стала виновницей крупного ДТП. Камера наружного наблюдения запечатлела момент столкновения неуправляемой легковушки с тремя, стоящими возле обочины дорогими автомобилями. Судя по кадрам записи можно сделать вывод, что пожилому мотоциклисту повезло и он пережил аварию.