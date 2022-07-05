Афганистан: призыв к признанию талибов

В Афганистане религиозные лидеры и старейшины по итогам трёхдневной встречи призвали международное сообщество признать правительство талибов и снять со страны санкции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

При этом они обошли молчанием запрет властей страны на образование для девочек старше 12 лет. Между тем, как отмечают наблюдатели, это одна из главных причин, по которой легитимность действующего афганского правительства до сих пор не признала ни одна страна.