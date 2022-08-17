Грузовик на скорости протаранил легковушку в тоннеле Москвы

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале столичного Дептранса, запечатлено, как водитель самосвала таранит находящуюся перед ним машину.

Информации о пострадавших нет. При этом движение в тоннеле осложнено: заняты три полосы из четырех.