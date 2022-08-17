https://news.day.az/world/1487869.html Грузовик на скорости протаранил легковушку в тоннеле Москвы - ВИДЕО
Грузовик на скорости протаранил легковушку в тоннеле Москвы - ВИДЕО
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале столичного Дептранса, запечатлено, как водитель самосвала таранит находящуюся перед ним машину.
Информации о пострадавших нет. При этом движение в тоннеле осложнено: заняты три полосы из четырех.
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