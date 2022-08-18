Четыре человека погибли и 27 пропали без вести в результате паводка на северо-западе Китая

В результате паводка на северо-западе Китая погибли как минимум четыре человека и 27 пропали без вести. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, инцидент произошел в уезде Датун, который подчиняется административному центру провинции, городу Синин.

Власти объявили повышенный уровень реагирования на стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что в Китае туристов смыло горным паводком вблизи города Чэнду в провинции Сычуань. Причиной паводка стал резкий подъем воды в горной реке в туристическом месте вблизи города Чэнду в провинции Сычуань. Число погибших и пропавших без вести уточняется.

Резкий паводок был зафиксирован на реке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу, в результате чего потоки воды смыли несколько палаточных городков и кемпингов. К месту происшествия были направлены восемь отрядов спасателей.