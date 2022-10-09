В Грузии в ДТП погиб мэр города

Мэр муниципалитета Терджола на западе Грузии, 42-летний Лаша Гогиашвили погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, после столкновения мотоцикла с прицепом грузовой машины, Гогиашвили был доставлен в больницу Кутаиси. Врачи говорят, что делали все возможное.

У Лаши Гогиашвили было трое детей.

Город Терджола, с населением около 4 тысяч человек, находится в 15 км от узловой ж/д станции Зестафони и в 45 км от Кутаиси.

Лаша Гогояшвили, представитель правящей партии "Грузинская мечта", во второй раз был избран мэром Терджола на выборах в органы местного самоуправления 2021 года. До этого он избирался на этот пост на год в ходе внеочередных выборов.