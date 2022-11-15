Стало известно число остающихся в больнице пострадавших при теракте

Лечение в больницах после теракта в Стамбуле на улице Истикляль продолжают 20 человек. Число пострадавших, остающихся в медучреждениях, назвал на своей странице в Twitter губернатор Али Ерликая, передает Day.Az.

"61 из 81 пациента, пострадавшего в результате теракта на улице Истикляль, был выписан. 14 наших пациентов проходят лечение в палате и шесть - в интенсивной терапии. Я желаю скорейшего выздоровления нашим пациентам, которые все еще проходят лечение", - заявил представитель властей.