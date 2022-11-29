В Британии преподаватели вынуждены устраиваться на вторую работу

Каждый десятый учитель в британских школах вынужден устраиваться на вторую или даже третью работу, чтобы прокормить семью на фоне экономического кризиса в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в исследовании профсоюза педагогов.

Согласно информации, педагоги в свободное от основной деятельности время начинают подрабатывать таксистами и барменами, а также чаще давать частные уроки. Кроме того, все большее число преподавателей пользуются услугами открытых на территории образовательных учреждений продовольственных банков, которые изначально создавались для помощи ученикам из малоимущих семей.

Отмечается, что объявленное британскими властями повышение зарплат учителей на 5-8% не сильно поможет им, учитывая инфляцию, превышающую 11% в годовом выражении.

Ранее базирующийся в Лондоне Центр экономических и бизнес-исследований предупредил, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе. Согласно Национальной статистической службе Соединенного Королевства, инфляция в стране ускорилась в октябре до 11,1% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с 1981 года. Основным фактором роста цен было названо повышение тарифов на электроэнергию.