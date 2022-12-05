Дом Chanel выпустил книгу в честь 90-летия своей ювелирной линейки

Французский модный дом Chanel отметил 90-летие своей ювелирной линии, запущенной его основательницей Габриэль Шанель в 1932 году, выпуском 518-страничной иллюстрированной книги. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первой в книге представлена линейка "Bijoux de Diamants", созданная в 1932-м самой Коко Шанель - большая часть входивших в нее изделий не сохранилась и была разобрана. В мае прошлого года дизайнерские идеи основательницы Chanel попытались воплотить в коллекции "1932", дизайнером которой стал глава ювелирного подразделения дома Патрис Легуро.

Также в книге можно найти изображение ожерелья "55,55" с восьмигранным бриллиантом "изумрудной" огранки весом в 55,55 карат. Созданное для дома украшение никогда не продавалось и не будет продано. Оно хранится в ювелирно-часовом бутике Chanel в Париже на Вандомской площади.

Отмечается, что дом создал 123 коллекции с мотивами, заданными ожерельем "55,55".