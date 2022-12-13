Турция открыла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Турция открыла новое нефтяное месторождение в районе горы Габар на северо-востоке страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, чистый объем обнаруженных запасов нефти составляет 150 млн баррелей.

Глава государства сообщил, что стоимость запасов оценивается примерно в 12 миллиардов долларов.

"Это одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году", - отметил турецкий лидер.

Президент Эрдоган также коснулся борьбы Турции против терроризма.

Он вновь подчеркнул решимость Анкары защитить границы страны от террористической угрозы. "Турция вновь сорвет направленные против нее коварные и неблаговидные планы, завершив создание линии безопасности на своих границах", - сказал, в частности, президент по этому поводу.