Принц Гарри может потерять право жить в США

Принц Гарри может потерять вид на жительство в США после того, как в своих мемуарах "Запасной" откровенно рассказал об употреблении наркотиков. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за своих откровений принц Гарри может оказаться в затруднительном положении, считает эксперт по правовым вопросам и бывший федеральный прокурор Неама Рахмани.

"Признание в употреблении наркотиков обычно является основанием для отказа в визе. Это означает, что принцу Гарри должны были отказать в визе или аннулировать ее, потому что он признался в употреблении кокаина, грибов и других наркотиков", - уточнил эксперт.

Рахмани добавил, что закон действует для всех и "королевское происхождение" Гарри не поможет ему в случае принятия решения об аннулировании визы.

В своих мемуарах "Запасной" герцог Сассекский признался, что после смерти своей матери принцессы Дианы он "сильно пил" и пробовал ряд тяжелых наркотиков, изменяющих сознание, в том числе кокаин и галлюциногенные грибы.