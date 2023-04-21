Вашингтон угрожает Пекину

Вашингтон готов вводить новые санкции против Китая, но не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран. Об этом заявила заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

С ее слов, американская администрация намерена применять санкции для защиты собственных критических технологий, в ответ на "нарушения прав человека".

Глава Минфина США отметила глубокую интеграцию экономик двух стран с ежегодным товарооборотом в 700 миллиардов долларов.



