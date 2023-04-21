Талибы победили коррупцию

Сформированное радикальным движением "Талибан" правительство Афганистана смогло обеспечить безопасность на всей территории страны и ликвидировать коррупцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в послании премьер-министра правительства талибов Мохаммада Хасана Ахунда по случаю праздника Ид аль-Фитр, сообщил его офис.

"Исламский Эмират Афганистан (ИЭА, используемое талибами название государства) обеспечил безопасность на всей территории страны и сорвал все коварные планы врагов <...>. Мохаммад Хасан Ахунд добавил, что коррупция и казнокрадство ликвидированы во всех государственных учреждениях и двери [руководства] Эмирата открыты для всего афганского народа", - говорится в сообщении.

19 апреля лидер талибов Хайбатулла Ахундзада в своем обращении по случаю праздника Ид аль-Фитр указал, в частности, что Афганистан не намерен вмешиваться во внутренние дела других стран и настаивает на том, чтобы другие страны также не вмешивались во внутренние дела Афганистана. Он призвал должностных лиц движения "Талибан" действовать справедливо и избегать всех видов дискриминации.