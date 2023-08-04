В Японии подорожают более 1,1 тыс. продовольственных товаров

Более 1,1 тыс. продовольственных товаров подорожают в Японии в августе, однако рост цен в стране замедлится впервые за последние семь месяцев. Об этом свидетельствует опрос 195 ведущих японских производителей пищевой продукции, сообщило национальное общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным исследования, размеры роста цен на продовольствие в Японии составят в августе примерно 40% от уровня в том же месяце прошлого года. Это объясняют некоторой стабилизацией или даже падением цен на импортное пищевое сырье.

В то же время, по данным исследования, в сентябре в Японии ожидается подорожание еще примерно 2 тыс. продовольственных товаров. Новый пик подорожания придется на октябрь. Тогда частные компании планируют поднять цены на 4 тыс. товаров, в основном на алкогольные напитки.

В целом, по данным ведущего в стране статистического центра Teikoku Databank, масштабы повышения цен в Японии в этом году превысят показатели 2022 года и достигнут рекордно высокого уровня за последние несколько десятилетий.