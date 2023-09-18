В Венгрии усомнились в надобности принимать Швецию в НАТО

Cпикер венгерского парламента Ласло Кевер усомнился в надобности поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу hir.tv на фоне распространения в шведских школах учебного фильма, в котором говорится об упадке демократии в Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте", - сказал он.

Кевер добавил, что не уверен в том, что Венгрии необходимо голосовать за принятие Швеции в Североатлантический альянс.