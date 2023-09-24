Власти Австрии выступили за продолжение диалога с Россией

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил за продолжение диалога с Москвой на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Его слова передает австрийское издание SN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шалленберг призвал поддерживать диалог с Россией. "Для этого есть соответствующие площадки, например ООН и ОБСЕ", - заявил он. Дипломат подчеркнул, что указанные организации никогда не были "клубами единомышленников".

"Диалог ведь было сложно вести еще во времена холодной войны. Об этом нельзя забывать", - подчеркнул Шалленберг. Он отметил, что с участием России, в частности, необходимо решать вопросы защиты климата и разоружения. "Я считаю, что самое главное - быть открытыми к диалогу", - добавил он.