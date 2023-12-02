https://news.day.az/world/1618910.html Неизвестный напал на полицейских в Польше
Неизвестный напал на полицейских в Польше
Неизвестный совершил нападение на двух сотрудников полиции в польском городе Вроцлав. Об этом сообщает PolskieRadio24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Состояние полицейских оценивается как критическое.
По информации городской полиции, преступник ранил двух сотрудников органов внутренних дел выстрелами из огнестрельного оружия.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре