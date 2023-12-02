Неизвестный напал на полицейских в Польше

Неизвестный совершил нападение на двух сотрудников полиции в польском городе Вроцлав. Об этом сообщает PolskieRadio24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Состояние полицейских оценивается как критическое.

По информации городской полиции, преступник ранил двух сотрудников органов внутренних дел выстрелами из огнестрельного оружия.

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