Страны НАТО активно закупают ракеты Patriot

Альянс НАТО объявил о своей поддержке группы стран, включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию, в закупке до 1000 ракет ПВО Patriot. Это решение направлено на усиление системы ПВО в Европе и наращивание производства ракет в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Reuters.

Контракт на поставку и производство ракет был заключен с COMLOG, совместным предприятием Raytheon и MBDA. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание производства боеприпасов является ключом к обеспечению безопасности Украины и стран Европы.

В конце декабря Япония одобрила поправки к национальным правилам оборонного экспорта, позволяющие отправить несколько десятков ракет для системы Patriot в США. Это даст возможность Вашингтону пополнить свои арсеналы и выделить больше средств ПРО для поставок Украине.

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