Эсминец США сбил в Красном море беспилотник хуситов

Американский ракетный эсминец USS Laboon в субботу уничтожил на юге Красного моря беспилотник, запущенный йеменскими хуситами, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена, был сбит в целях самообороны эсминцем USS Laboon в международных водах южной части Красного моря вблизи района нахождения нескольких коммерческих судов", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что данных о жертвах или каких-либо повреждениях нет.

Вблизи Йемена в настоящее время находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Dwight Eisenhower. В состав группы помимо авианосца, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney, USS Mason и USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям йеменских хуситов на суда в Красном море.