В Швеции не исключили войны с Россией

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии "Шведские демократы" не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. О возможности вовлечения страны в войну с Россией говорится в обращении Вихеля к главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, передает Day.Az со слсылкой на Lenta.ru.

Запрос Вихеля посвящен вопросу ужесточения экспортного контроля для соблюдения введенных против Москвы санкций. Говоря о необходимости ограничения доступа России к западным технологиям, парламентарий поднимает вопрос о гипотетическом участии Стокгольма в конфликте с Москвой.

"Если случится худшее и разразится война, частью которой станет Швеция, бесспорно, как никогда важно, чтобы мировые демократии оставались вместе. Однако даже до возникновения такого сценария правительство должно сделать все возможное для обеспечения того, чтобы добрые силы мира работали сообща, чтобы предотвратить будущую войну и затруднить ее проведение враждебными субъектами", - говорится в тексте обращения Вихеля.

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