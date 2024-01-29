https://news.day.az/world/1632924.html Хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США
Хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье противокорабельную ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller, когда он находился в Аденском заливе", - сказал Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.
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