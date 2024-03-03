Армия США станет меньше

Армия США сократится на 24 тысячи человек из-за нехватки персонала. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ Минобороны США.

"Армия не просит нынешних солдат уйти. По мере того, как армия наращивает свою численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, вероятно, будет увеличено количество фактически дислоцированных там солдат", - говорится в документе.

В Минобороны добавили, что под сокращение попадут позиции, связанные с борьбой с повстанцами во время войн в Ираке и Афганистане. Сейчас у этих позиций нет высокого спроса.

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