https://news.day.az/world/1641812.html В Аргентине закроют единственное новостное агентство страны
В Аргентине закроют единственное новостное агентство страны
Единственное государственное новостное агентство Аргентины Telam закрывается по инициативе президента страны Хавьера Милея.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Известия", об этом глава государства сообщил на открытии сессии парламента 1 марта.
По мнению Милея, агентство занималось "пропагандой идей" его политических оппонентов.
"Мы закроем агентство Telam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство пропаганды киршнеризма", - сказал он.
В своей речи Милей также упомянул представителей оппозиции и заявил, что "если они ищут конфликта, у них будет конфликт".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре