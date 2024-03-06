https://news.day.az/world/1642560.html Крупный пожар в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Пожар вспыхнул на территории Стамбульского технического университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пожар начался в контейнерах, где находились рабочие.
На место привлечены пожарные бригады. Ситуация взята под контроль.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре