Крупный пожар в Стамбуле

Пожар вспыхнул на территории Стамбульского технического университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пожар начался в контейнерах, где находились рабочие.

На место привлечены пожарные бригады. Ситуация взята под контроль.

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