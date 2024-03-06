Польские фермеры организовали массовые протесты в центре Варшавы

Потасовка протестующих фермеров с полицией произошла в среду у здания канцелярии премьер-министра Польши в Варшаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Polsat.

По данным телеканала, собравшиеся у здания сначала подожгли "гроб" с надписью "Фермер, он прожил 20 лет, его убил "Зеленый курс". Затем один из участников акции попытался перекинуть его через заграждение, за которым стояли полицейские. Возникла потасовка.

Протесты, на которые, по словам организаторов, могут собраться до 150 тыс. фермеров, проходят в центре Варшавы, в частности, у зданий канцелярии главы правительства и Сейма.

На подъездах к столице скопилось огромное количество единиц сельскохозяйственной техники, в связи с чем движение транспорта в предместьях Варшавы затруднено. Ранее власти заявили, что не пропустят технику в город.

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