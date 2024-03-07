https://news.day.az/world/1643023.html Швеция официально является членом НАТО - Белый дом
Швеция официально является членом НАТО - Белый дом
С сегодняшнего дня Швеция официально является членом НАТО.
Как передает АПА, об этом говорится в заявлении Белого дома.
Отмечено, что Швеция официально присоединяется к НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м членом альянса.
Со следующего понедельника перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе будет поднят государственный флаг Швеции.
Отметим, что вчера премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Бильстрем отбыли в Вашингтон. Они подписали необходимые документы для завершения процесса присоединения страны к Североатлантическому альянсу.
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