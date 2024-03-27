https://news.day.az/world/1647538.html Крушение поезда в Казахстане: с рельсов сошли восемь вагонов - ВИДЕО
Крушение поезда в Казахстане: с рельсов сошли восемь вагонов - ВИДЕО
В Казахстане на станции Кауылжыр участка "Шалкар - Жем" с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.
Инцидент произошел в Актюбинской области. С рельсов сошли восемь из 58 вагонов. В результате аварии никто не пострадал. Сейчас на станции проводятся восстановительные работы.
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