Крушение поезда в Казахстане: с рельсов сошли восемь вагонов

В Казахстане на станции Кауылжыр участка "Шалкар - Жем" с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Инцидент произошел в Актюбинской области. С рельсов сошли восемь из 58 вагонов. В результате аварии никто не пострадал. Сейчас на станции проводятся восстановительные работы.