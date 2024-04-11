Иран назвал условие для отказа от ответа на удар Израиля по консульству

Иран мог бы отказаться от ответных действий в отношении израильских властей за удар по иранским дипломатическим объектам в Сирии в случае, если бы Совет Безопасности ООН осудил атаку Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило постоянное представительство исламской республики при всемирной организации.

"Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать", - говорится в сообщении, опубликованном миссией в X (ранее Twitter).

Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) 1 апреля заявило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся.

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