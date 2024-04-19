СМИ узнали, по какой цели в Иране ударил Израиль

Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на троих иранских чиновников.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, собеседники газеты уточнили, что это стало первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

Близ Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза имени шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.

Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, "информации о ракетной атаке пока нет".

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