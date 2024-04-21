Не менее двух человек погибли, еще 14 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в Мемфисе (штат Теннесси).

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице городской полиции в X (ранее Twitter).

По ее информации, трое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Стрельба произошла на уличной вечеринке, которая, по данным полиции, проводилась без разрешения. Всего на ней присутствовало 200-300 человек.

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