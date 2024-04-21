https://news.day.az/world/1653846.html В Сирии произошел пожар на нефтепроводе
В Сирии произошел пожар на нефтепроводе
Пожар произошел на нефтепроводе в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. Пожарные команды работают на месте происшествия.
В свою очередь радио Sham FM проинформировало, что на месте возгорания экстренные службы обнаружили тело мужчины, рядом с которым были найдены режущие инструменты.
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