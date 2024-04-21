В Сирии произошел пожар на нефтепроводе

Пожар произошел на нефтепроводе в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. Пожарные команды работают на месте происшествия.

В свою очередь радио Sham FM проинформировало, что на месте возгорания экстренные службы обнаружили тело мужчины, рядом с которым были найдены режущие инструменты.