https://news.day.az/world/1654023.html Автобус с детьми загорелся в Турции - есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
Автобус с детьми загорелся в Турции - есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
В Адане, Турция, произошла тяжелая авария с участием автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент зафиксирован в районе Караисалы.
Отмечается, что автобус с пассажирами упал в овраг, в результате чего произошло возгорание.
По предварительным данным три человека погибли, 18 человек, из которых 7 детей, ранены.
Сотрудники местной полиции и скорой медицинской помощи незамедлительно прибыли на место дорожно-транспортного происшествия. Все пострадавшие госпитализированы.
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