Автобус с детьми загорелся в Турции

- есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО

В Адане, Турция, произошла тяжелая авария с участием автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент зафиксирован в районе Караисалы.

Отмечается, что автобус с пассажирами упал в овраг, в результате чего произошло возгорание.

По предварительным данным три человека погибли, 18 человек, из которых 7 детей, ранены.

Сотрудники местной полиции и скорой медицинской помощи незамедлительно прибыли на место дорожно-транспортного происшествия. Все пострадавшие госпитализированы.

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