https://news.day.az/world/1654295.html В Тайване произошло сильное землетрясение
В Тайване произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Тайване.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 6 км к востоку от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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