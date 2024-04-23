В Тайване произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Тайване.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 6 км к востоку от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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