https://news.day.az/world/1667211.html На северо-западе Китая произошло землетрясение
На северо-западе Китая произошло землетрясение
Сейсмологи КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр находился на территории Баян-Гол-Монгольского автономного округа. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.
Информация о пострадавших или разрушениях в округе с населением порядка 109 тыс. человек не поступала.
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