На северо-западе Китая произошло землетрясение

Сейсмологи КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр находился на территории Баян-Гол-Монгольского автономного округа. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших или разрушениях в округе с населением порядка 109 тыс. человек не поступала.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!